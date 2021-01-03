Врач попала в реанимацию после прививки вакциной от Pfizer-BioNTech: подробности
В Мексике 32-летнего врача госпитализировали после введения вакцины против коронавируса от фармокомпаний Pfizer и BioNTech.
Женщину, имя которой не сообщается, госпитализировали в реанимационное отделение государственной больницы северного штата Нуэво-Леон. Об этом сообщает издание WION.
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У врача после ведения препарата возникла сильная аллергическая реакция, в частности: судороги, затрудненное дыхание и сыпь.
Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что предварительный диагноз – энцефаломиелит. Это воспаление головного и спинного мозга.
В ведомстве добавили, что в анамнезе врача сообщалось об аллергических реакциях и подчеркнули, что в ходе клинических испытаний ни у одного из участников не возникало воспаления мозга после применения вакцины.
Журналистам не удалось немедленно связаться с Pfizer и BioNTech для комментариев.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины составляет 95%. Уровень эффективности во время испытаний сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Препарат называется Comirnaty. Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Такое же разрешение препарат получил в Британии, ЕС, Канаде, Саудовской Аравии и Бахрейне. Зато в Швейцарии его полностью одобрили к применению.
- 31 декабря использование Comirnaty для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения.
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