В Мексике 32-летнего врача госпитализировали после введения вакцины против коронавируса от фармокомпаний Pfizer и BioNTech.

Женщину, имя которой не сообщается, госпитализировали в реанимационное отделение государственной больницы северного штата Нуэво-Леон. Об этом сообщает издание WION.

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У врача после ведения препарата возникла сильная аллергическая реакция, в частности: судороги, затрудненное дыхание и сыпь.

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что предварительный диагноз – энцефаломиелит. Это воспаление головного и спинного мозга.

В ведомстве добавили, что в анамнезе врача сообщалось об аллергических реакциях и подчеркнули, что в ходе клинических испытаний ни у одного из участников не возникало воспаления мозга после применения вакцины.

Журналистам не удалось немедленно связаться с Pfizer и BioNTech для комментариев.

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