Медик рассказал, что сейчас Украина находится на фазе второй волны распространения коронавирусной инфекции, которая достигнет пика в конце января. Со временем через несколько месяцев может начаться третья волна.

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что третья волна вероятно начнется в августе-сентябре 2021 года. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

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Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболели 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января – начале февраля,

– пояснил Жиравецкий.

А в течение следующих 5-6 месяцев после пика коронавируса, по его словам, в Украине будут наблюдать падение этой волны. То есть количество случаев и госпитализаций будет меньше.

Тарас Жиравецкий добавил, что сейчас можно увидеть тенденцию к нарастанию госпитализации.

Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Потом может быть так же, как и этим летом – ориентировочно два месяца более легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где могут переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть,

– подчеркнул он.

Всего в Украине обнаружили 1 019 876 случаев коронавируса. С начала пандемии умерли 17 702 человека (за сутки – 121). Количество выздоровевших достигло уже 651 917 (за сутки – 5 145).



Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала