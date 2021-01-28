Врач рассказал, какие тесты на коронавирус неэффективны: Украине следует отказаться от них
В Украине для подтверждения коронавируса делают несколько видов тестов, в частности на антитела IgM, но они неэффективны. Ведь антитела этого класса быстро появляются и быстро исчезают, поэтому зафиксировать их с помощью теста почти невозможно.
Источник: УНН
Какие тесты для определения антител эффективны, а какие нет
Доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, председатель межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал, почему украинские лаборатории должны отказаться от тестов на антитела IgM.
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Что нужно знать о IgM и IgG
- Тесты на антитела IgM неэффективны, ведь антитела этого класса быстро появляются и быстро исчезают, поэтому "поймать" их трудно.
- Тесты на антитела IgG дают неоценимую информацию о сложившемся иммунном ответе организма на коронавирус после "встречи" с ним. Антитела IgM появляются, как правило, раньше. Делать такие тесты рекомендовано на 14 – 25 день после начала болезни.
Использование тестов на антитела для подтверждения COVID-19 является неоправданным / Фото Unsplash
Эффективны ли ИФА-тесты и когда их делать
ИФА-тесты на антитела надо использовать по назначению и определять ними иммунный ответ человека на "контакт" с коронавирусом.
По словам академика, ИФА-тесты следует делать на 20 – 25 день после инфицирования.
Кратко о ситуации с COVID-19
Данные Минздрава
- По состоянию на 28 января в Украине суточный прирост заболевших на коронавирус 5 529. Среди новых заболевших 248 детей и 236 медработников.
- Ситуация с тестированием: за сутки лаборатории Минздрава осуществили 48 736 тестирований, в частности методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109.
- Всего лаборатории осуществили уже 6 184 320 тестов методом ПЦР.
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