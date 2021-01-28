В Украине для подтверждения коронавируса делают несколько видов тестов, в частности на антитела IgM, но они неэффективны. Ведь антитела этого класса быстро появляются и быстро исчезают, поэтому зафиксировать их с помощью теста почти невозможно.

Источник: УНН

Какие тесты для определения антител эффективны, а какие нет

Доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, председатель межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал, почему украинские лаборатории должны отказаться от тестов на антитела IgM.

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Что нужно знать о IgM и IgG

Тесты на антитела IgM неэффективны, ведь антитела этого класса быстро появляются и быстро исчезают, поэтому "поймать" их трудно.

Тесты на антитела IgG дают неоценимую информацию о сложившемся иммунном ответе организма на коронавирус после "встречи" с ним. Антитела IgM появляются, как правило, раньше. Делать такие тесты рекомендовано на 14 – 25 день после начала болезни.

Сергей Комиссаренко – академик НАН “Антительная память или активность антител работает путем иммуноглобулинов класса G. Они появляются позже, но могут сохраняться годами, если эффективен иммунный ответ. Возможно – всю жизнь. И поэтому, конечно, если человек переболел, или если его иммунизировали, или он встречался с вирусом даже не переболев — у него позже обнаруживаются антитела”.



Использование тестов на антитела для подтверждения COVID-19 является неоправданным / Фото Unsplash

Эффективны ли ИФА-тесты и когда их делать

ИФА-тесты на антитела надо использовать по назначению и определять ними иммунный ответ человека на "контакт" с коронавирусом.

По словам академика, ИФА-тесты следует делать на 20 – 25 день после инфицирования.

Сергей Комиссаренко – академик НАН "Иммуноферментные тесты на антитела показывают, выработался ли у человека иммунный ответ на вирус. И формируется он не в первый или второй-третий день после инфицирования. Иммуноглобулины класса IgG начинают появляться на 7 – 10 день, но наиболее эффективно они определяются на 20 – 25 день”.

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