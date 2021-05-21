Планирование беременности зависит от течения COVID-19

Татьяна Петрусенко рекомендует воздержаться от планирования беременности после COVID-19 на три месяца, но не всем.

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По словам врача-инфекциониста, если у вас был легкий ход болезни, вы принимали мининум медикаментов, у вас нет хронических заболеваний – можно беременеть.

Но если пришлось лежать в больнице, под кислородом, то есть у вас было кислородное голодание всех органов и систем, это может повлиять и на беременность, и на ваше здоровье, и на здоровье ребенка,

– заявила медик.

Она добавила, что при лечении тяжелых форм коронавируса с присоединением бактериальной инфекции назначают ударные дозы антибиотиков, которые влияют на пищеварение, интоксикацию организма, а также и гормональные препараты.

Что нужно сделать перед планированием беременности

Перед планированием беременности нужно проконсультироваться с семейным врачом, акушером-гинекологом, сдать анализы крови, мочи, чтобы исключить неприятные отдаленные сюрпризы инфекции.

Но если женщина имеет в анамнезе хронические заболевания, которые сами по себе являются обременительными (сахарный диабет, гипертония и т.д.) и относят женщину в группу риска касательно коронавируса, то нужно подумать, стоит ли рисковать здоровьем,

– добавила Татьяна Петрусенко.

Эндокринолог Елена Антонюк рассказала, что среди ее пациенток есть такие, которые перенесли коронавирусную болезнь, а потом забеременели.

"Все идет по плану, никаких отклонений беременности, развития плода нет", – отметила Антонюк.

Риск передачи коронавируса от матери к ребенку

Данные взяты из The Conversation

Группа ученых совместно с Агентством общественного здравоохранения Швеции проанализировали ежедневные отчеты, поступающие в Национальный реестр качества в связи с беременностью. В целом специалисты зафиксировали данные о состоянии здоровья почти 90 тысяч или 92% младенцев, родившихся в Швеции в период с марта 2020 года по январь 2021 года.