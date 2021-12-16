Впрочем, пока что доминирует штамм "Дельта". Он достаточно агрессивен и с ним пока трудно бороться. Об этом рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий.

Интересно Причины возникновения тревоги и ее наиболее распространенные проявления

"Дельта" vs "Омикрон"

Несмотря на большую шум вокруг "Омикрона", мы видим, что "Дельта" Украину еще не покинула. Медик считает, что в этом случае стоит беспокоиться больше.

"Я считаю, что европейским странам больше нужно переживать за "Дельту". В Штатах мы тоже видим более 1500 летальных случаев в сутки (по состоянию на 15 декабря уже 2058 случаев – 24 канала) и понимаем, что там пока есть "Дельта". Я бы не так переживал за "Омикрон", как за Дельту", – подчеркнул он.

"Омикрон" уже может быть в Украине, – врач

Врач подчеркнул, что в Киев прибыли уже несколько рейсов из Лондона. Там штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим.

Справка. По последним данным, на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании.

Медик считает, что вполне вероятно, что этот новый вариант болезни уже есть в Украине. По его словам, мы поймем, что у нас начинает доминировать новый штамм, когда будут очень большие скачки увеличения новых случаев.

И подчеркнул: нужно обращать внимание на новые случаи, а не на госпитализацию, потому что "Омикрон" не так агрессивен.

Я думаю, что он ("Омикрон" – 24 канал) уже есть в Украине, поскольку распространился во многих странах Европы, просто официального подтверждения у нас пока нет,

– считает он.

Штамм коронавируса "Омикрон": последние новости

Новый штамм мог появиться в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

ВОЗ заявила, что "Омикрон" вызывает заболевание в легкой форме.

Также стало известно, что "Омиркон" смог снизить эффективность двух дозировок вакцины от COVID-19. В частности, речь идет о препаратах Pfizer и Coronavac. Они отметили, что у большинства людей не производится достаточный уровень антител.

В то время как в фармацевтической компании Moderna предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса, если один человек заразится одновременно "Дельтой" и "Омикроном".

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом "Омикрон": смотреть видео