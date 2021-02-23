Врач Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США назвала три признака того, что введенная вакцина от коронавируса действует.

Какие симптомы возникают, когда формируется иммунный ответ на вакцину

По ее словам, об эффективности препарата говорят боль в месте укола, усталость, а также лихорадка с субфебрильной температурой в пределах 37,1-38 градусов по Цельсию.

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Как считает врач, все эти признаки свидетельствуют о том, что вакцина делает свою работу по укреплению защитных сил организма для борьбы с вирусом. Кон подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько дней, и это не должно вызывать беспокойства.

Специалистка объяснила, что таким образом организм формирует иммунный ответ на белок, который имитирует болезнь.

Что известно о вакцинации в Украине против коронавируса

Украина получила первые 500 тысяч доз индийской вакцины от AstraZeneca.

Вакцина задержалась более чем на неделю.

Прежде всего прививки будут делать врачам, в том числе и военным, украинским защитникам на Донбассе и пожилым людям.

Вакцину уже направили в области, где наихудшая эпидемическая ситуация. Но дату старта вакцинации не называют.