Врач рассказала, какие симптомы вызывает эффективная вакцина от коронавируса
Врач Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США назвала три признака того, что введенная вакцина от коронавируса действует.
Источник:BGR
Какие симптомы возникают, когда формируется иммунный ответ на вакцину
По ее словам, об эффективности препарата говорят боль в месте укола, усталость, а также лихорадка с субфебрильной температурой в пределах 37,1-38 градусов по Цельсию.
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Как считает врач, все эти признаки свидетельствуют о том, что вакцина делает свою работу по укреплению защитных сил организма для борьбы с вирусом. Кон подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько дней, и это не должно вызывать беспокойства.
Специалистка объяснила, что таким образом организм формирует иммунный ответ на белок, который имитирует болезнь.
Что известно о вакцинации в Украине против коронавируса
- Украина получила первые 500 тысяч доз индийской вакцины от AstraZeneca.
- Вакцина задержалась более чем на неделю.
- Прежде всего прививки будут делать врачам, в том числе и военным, украинским защитникам на Донбассе и пожилым людям.
- Вакцину уже направили в области, где наихудшая эпидемическая ситуация. Но дату старта вакцинации не называют.
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