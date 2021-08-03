Врач-репродуктолог полвека оплодотворял женщин своей спермой без их согласия

В Оттаве 226 человек подали в суд на 82-летнего врача-репродуктолога Нормана Барвина. Они требуют компенсации за того, что медик почти 50 лет тайно оплодотворял пациенток своей или чужой спермой, которая не принадлежала их партнерам.

Коллективный иск организовала биологическая дочь врача-репродуктолога. О том, что именно он является ее отцом женщина узнала в 25 лет.

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Как поймали "врача-кукушку"

Норман Барвин начал практику в семидесятых. Сначала он работал в государственной клинике, а затем открыл частную. В 1997 году его отметили высшей гражданской наградой – Орденом Канады.

Общественность узнала о неэтичных действиях врача и их масштабе в 2016 году благодаря Ребекке Диксон. В 1989 году ее родители лечились у Барвина от бесплодия, через год – родилась она.

С детства все замечали, что девочка не похожа на своих родителей. Сомнения усилились, когда Ребекка узнала, что имеет непереносимость глютена. Ее больше не было ни у одного члена семьи девушки. После этого Ребекка запросила образец ДНК репродуктолога, он отказал.

Тогда Диксон обратилась к девушке по имени Кэт – дочери еще одной пациентки. Она смогла убедить Нормана провести тест. Оказалось, что врач был ее биологическим отцом. При этом мать Кэт считала, что ее оплодотворяют спермой анонимного донора. После этого девушки сравнили свои ДНК, они оказались единокровными сестрами.



Семья Диксон / Фото: Ottawa-Citizen

Мы с родителями никогда не подозревали, что не являемся биологической семьей. Нас всего трое, и мы были очень близки. Я запуталась, была дезориентирована из-за того, что моя личность связана с кем-то еще. И эта связь не положительна,

– рассказала Ребекка.

Какое наказание ему грозит

Она инициировала коллективный иск в суд против Барвина. Около 100 из 226 пострадавших – дети пар, обратившихся за лечением. Теперь они не знают, кто их биологические родители. Еще 17 человек – биологические дети самого репродуктолога.

У Барвина может быть и больше "подкидных" детей. При его вмешательстве успешно родили детей примерно 500 женщин.

В 2019 году лицензию Барвина на медицинскую деятельность отозвали. Врача оштрафовали на восемь тысяч долларов США. Сейчас каждый истец требует от репродуктолога около 50 тысяч долларов компенсации. Общая сумма иска – 10 миллионов.

Барвин готов урегулировать дело таким образом, но отрицает свою вину. Если стороны договорятся, деньги пострадавшим выплатит Канадская ассоциация медицинской защиты – некоммерческое общество лекарственной взаимопомощи.

К слову, ранее 200 женщин в Чили обратились к медикам из-за нежелательной беременности, которая наступила после употребления контрацептивов, которые предоставляла власть. Оказалось, что препараты были некачественными, но чиновники разводят руками и говорят, что ни в чем не виноваты.