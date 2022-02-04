Речь идет о людях с онкозаболеваниями. Об этом на брифинге по вакцинации и распространению коронавируса сообщил заведующий отделением медицинской статистики клинического онкологического центра Прикарпатья, онкохирург Павел Семенов.
Важно Как уберечься от рака шейки матки: самые частые причины заболевания
Вакцинация и онкология
Дело в том, что люди с онкологическими заболеваниями могут очень тяжело перенести COVID-19, поэтому им нужно прививаться от коронавируса.
Фактически каждый день звучат звонки, можно ли онкологическим больным прививаться (от COVID-19 – 24 канал). Однозначно. Онкология – это группа риска, и онкобольные должны вакцинироваться в первую очередь,
– утверждает Семенов.
Он отметил, что в области на учете только Прикарпатского онкоцентра состоит около 32 тысяч человек.
Сейчас же для обследования и контрольных осмотров в онкоцентре Прикарпатья пациенты должны показать не только направление семейного врача, но еще и тест на наличие COVID-19.
Дополнительная доза в Украине
Люди с тяжелыми болезнями, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух прививок, могут получить дополнительную дозу вакцины.
В частности, речь идет о людях:
- с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и т.п.);
- с ВИЧ-инфекцией;
- после трансплантации органов или стволовых клеток;
- людей с аутоиммунными заболеваниями, получающими иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- людей после химиотерапии или лучевой терапии.
Вакцинация и коронавирус в Украине
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них – 4 381, медработников – 873).
Всего с начала вакцинальной кампании привили 15 396 725 человек, из них: получили первую дозу – 15 396 723 человека; две дозы – 14 700 198 человек; дополнительную дозу – 18 728 человек; бустерную – 398 374 человека. В общей сложности провели 30 514 023 прививки.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала