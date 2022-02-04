Врач сказал, кто прежде всего должен вакцинироваться от коронавируса

В Украине уже более 15,4 миллионов человек вакцинировались от коронавируса. Впрочем, есть группа людей, которые должны прививаться в первую очередь.

Речь идет о людях с онкозаболеваниями. Об этом на брифинге по вакцинации и распространению коронавируса сообщил заведующий отделением медицинской статистики клинического онкологического центра Прикарпатья, онкохирург Павел Семенов.

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Вакцинация и онкология

Дело в том, что люди с онкологическими заболеваниями могут очень тяжело перенести COVID-19, поэтому им нужно прививаться от коронавируса.

Фактически каждый день звучат звонки, можно ли онкологическим больным прививаться (от COVID-19 – 24 канал). Однозначно. Онкология – это группа риска, и онкобольные должны вакцинироваться в первую очередь,

– утверждает Семенов.

Он отметил, что в области на учете только Прикарпатского онкоцентра состоит около 32 тысяч человек.

Сейчас же для обследования и контрольных осмотров в онкоцентре Прикарпатья пациенты должны показать не только направление семейного врача, но еще и тест на наличие COVID-19.

Дополнительная доза в Украине

Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) пришла к выводу, что для прививки можно использовать любую из имеющихся в Украине вакцин против COVID-19. Вместе с онкобольными могут вакцинироваться их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними.

Люди с тяжелыми болезнями, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух прививок, могут получить дополнительную дозу вакцины.

В частности, речь идет о людях:

с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и т.п.);

с ВИЧ-инфекцией;

после трансплантации органов или стволовых клеток;

людей с аутоиммунными заболеваниями, получающими иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

людей после химиотерапии или лучевой терапии.

Вакцинация и коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них – 4 381, медработников – 873).

Всего с начала вакцинальной кампании привили 15 396 725 человек, из них: получили первую дозу – 15 396 723 человека; две дозы – 14 700 198 человек; дополнительную дозу – 18 728 человек; бустерную – 398 374 человека. В общей сложности провели 30 514 023 прививки.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала