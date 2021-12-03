Это в интервью 24 каналу подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич. По его словам, все, кого госпитализировала его бригада с ковидом, невакцинированы.

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Вакцинируйтесь. Да, это заезженная тема, но вакцинация увеличивает ваши шансы не попасть в реанимацию и на аппарат ИВЛ. Особенно люди, которые имеют хронические заболевания – они должны сами понимать, насколько это критично для них,

– подчеркнул врач.

По его словам колеблющихся легче убедить, чем тех, кто категорически против. Если людям объяснять природу вакцинации, они начнут понимать ее важность.

"К сожалению, сейчас эффективного лечения коронавируса пока что нет, поэтому это единственный выход – только вакцинация", – добавил Фельдшер Игорь Гнатив.

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами читайте позже в рамках проекта "Интервью24".

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Ситуация с коронавирусом в Украине

За все время пандемии в Украине выявили 3 477 649 больных коронавирусом. 3 018 620 из них уже выздоровели. Но 87 566, к сожалению, так и не смогли преодолеть заболевание.

43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Против коронавируса вакцинировались 13 610 070 украинцев. 13 610 068 из них получили одну дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.

Всего в стране проведено 25 159 558 прививок



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