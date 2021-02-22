Вакцина от COVID-19 в ближайшее время будет в Украине. Прежде всего прививки будут делать врачам, в том числе и военным, украинским защитникам на Донбассе и пожилым людям.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

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График вакцинации

Президент заверил, что по графику поставки вакцин прививки гарантируют всем гражданам Украины. От государства оно будет бесплатным.

Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

Напомним, ранее стало известно, что вакцина от коронавируса Украину прибудет уже утром во вторник, 23 февраля. Точный час прибытия пока неизвестен.

Какую вакцину везут в Украину

В Украину уже направляется первая партия вакцины от AstraZeneca из Индии.

18 февраля глава Минздрава Максим Степанов отправился в Индию, чтобы провести переговоры с производителем вакцины Serum Institute of India. Переговоры прошли успешно, Украина стала одной из первых стран мира, которая получит индийскую вакцину.

Первая партия составляет 500 тысяч доз вакцин.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала