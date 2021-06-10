У мужчины был центральный рак левого легкого. Бригада хирургов провела сложную операцию, удалив целый орган.
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Уже следующей ночью у пациента открылось кровотечение, и врачам пришлось проводить повторную операцию.
Послеоперационный период осложнился коронавирусной инфекцией.
Для пациента с одним легким – это практически приговор. Но когда в приоритете спасти человека, то и невозможное станет возможным,
– говорится в сообщении медучреждения.
Под руководством Новикова Сергея Павловича весь отдел направлял все свои силы на то, чтобы спасти больного.
Мужчине проводили интенсивную терапию: инвазивную и неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Кроме этого, лечение постоянно корректировалось, исходя из показателей и состояния пациента.
Также пресс-служба больницы выразила отдельную благодарность среднему и младшему персоналу за "профессиональный и качественный уход".
Как мужчина чувствует себя сейчас
- Состояние пациента удалось стабилизировать,
- Его перевели в профильное отделение,
- Сейчас врачи готовят его к выписке.
Вопреки всем преградам, отец, муж, брат вернется к семье,
– подытожили в публикации.