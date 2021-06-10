Врачи из Днепра спасли от COVID-19 мужчину с одним легким

В отделении анестезиологии Днепровской больницы №4 от коронавируса вылечили 52-летнего мужчину. Пациента было трудно поставить на ноги, поскольку он потерял 1 легкое из-за онкологии.

У мужчины был центральный рак левого легкого. Бригада хирургов провела сложную операцию, удалив целый орган.

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Уже следующей ночью у пациента открылось кровотечение, и врачам пришлось проводить повторную операцию.

Послеоперационный период осложнился коронавирусной инфекцией.

Для пациента с одним легким – это практически приговор. Но когда в приоритете спасти человека, то и невозможное станет возможным,

– говорится в сообщении медучреждения.

Под руководством Новикова Сергея Павловича весь отдел направлял все свои силы на то, чтобы спасти больного.

Мужчине проводили интенсивную терапию: инвазивную и неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Кроме этого, лечение постоянно корректировалось, исходя из показателей и состояния пациента.

Также пресс-служба больницы выразила отдельную благодарность среднему и младшему персоналу за "профессиональный и качественный уход".

Как мужчина чувствует себя сейчас

Состояние пациента удалось стабилизировать,

Его перевели в профильное отделение,

Сейчас врачи готовят его к выписке.

Вопреки всем преградам, отец, муж, брат вернется к семье,

– подытожили в публикации.