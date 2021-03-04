Врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила почему врачи должны сделать прививки против коронавируса. Если они против – должны оставить профессию.

Об этом рассказала врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. По ее словам, вопрос вакцинации в больнице не может обсуждаться.

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Почему врачи не должны отказываться от вакцинации

Во-первых: потому что никто не должен переживать смерть коллег, это делает неисправимые травмы и демотивирует.

Во-вторых больница должна быть безопасным местом для пациента и для персонала.

"И если бы я была главным врачом больницы, я бы очень жестко относилась к этому вопросу", – отметила инфекционист.

Екатерина Булавинова "Это выбор для всех медиков: мы врачи или нет, если врачи, то мы не можем быть против вакцинации. Если мы хотим быть против вакцинации, то должны уйти из профессии и идем работать кем-то другим. Здесь не может быть никакой другой трактовки".

По ее словам, если ты врач и есть смертельно опасное заболевание, против которого нет никакого специфического лечения, – ты не можешь в этом случае не поддерживать вакцинацию, ты вредишь пациенту.

Вакцинация в Украине: коротко



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала