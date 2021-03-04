Врачи, которые не поддерживают вакцинацию против коронавируса – не врачи, – инфекционист
Врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила почему врачи должны сделать прививки против коронавируса. Если они против – должны оставить профессию.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Об этом рассказала врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. По ее словам, вопрос вакцинации в больнице не может обсуждаться.
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Почему врачи не должны отказываться от вакцинации
- Во-первых: потому что никто не должен переживать смерть коллег, это делает неисправимые травмы и демотивирует.
- Во-вторых больница должна быть безопасным местом для пациента и для персонала.
"И если бы я была главным врачом больницы, я бы очень жестко относилась к этому вопросу", – отметила инфекционист.
По ее словам, если ты врач и есть смертельно опасное заболевание, против которого нет никакого специфического лечения, – ты не можешь в этом случае не поддерживать вакцинацию, ты вредишь пациенту.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине 24 февраля 2021 года начался первый этап вакцинации. Первые дозы получили медицинские работники.
- Препарат CoviShield первым стал доступен в Украине. Его производит британская компания AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса.
- Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко вакцинировались на следующий день.
- Также Украина ожидает китайскую вакцину Sinovac Biotech. Первую партию препарата планируют поставить в Украину до 15 марта 2021 года.
- По состоянию на 4 марта в Украине против коронавируса привито более 10 тысяч человек.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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