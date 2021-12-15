Операция – действительно уникальная. Медики спасали жизнь мужчине целых 12 часов.
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Мужчина травмировался на работе
58-летний Игорь травмировался на стройке, где работал. На него упали металлические трубы, весом почти с тонну. Вследствие этого у него отделились ноги от позвоночника.
В больницу он попал в крайне тяжелом состоянии:
- сложный перелом костей таза обеих сторон;
- комбинированный переломом шейки левой бедренной кости;
- в ногах уже образовались тромбы.
Обычно такие травмы приводят к неминуемой инвалидности. Несмотря на это медики решили бороться хотя бы за шанс вернуть мужчине здоровье. Поэтому они решились на операцию, которой раньше не делали в больнице Первого территориального медицинского объединения.
Медики сделали невозможное
В течение 12 часов врачи "складывали" отсоединенные ноги от позвоночника. Операцию проводили в три этапа. К счастью, все прошло успешно.
Медики сделали невозможное: они вернули пациенту возможность ходить, и сегодня он пошел домой своими ногами,
– отметили в горсовете.
В больнице скорой медицинской помощи говорят, что "в это невозможно поверить".
"Уже на следующий день после такой сложной операции пациент мог самостоятельно становиться на ноги и даже делать нагрузки. Сейчас же Игорь на своих двоих пошел домой", – добавили врачи.
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