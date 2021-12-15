Врачи во Львове 12 часов "складывали" отсоединенные ноги от позвоночника: невероятная история

Во львовской больнице скорой помощи "сложили" отсоединенные ноги от позвоночника и вернули пациенту возможность ходить. Такая операция в этом медучреждении состоялась впервые.

Операция – действительно уникальная. Медики спасали жизнь мужчине целых 12 часов.

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Мужчина травмировался на работе

58-летний Игорь травмировался на стройке, где работал. На него упали металлические трубы, весом почти с тонну. Вследствие этого у него отделились ноги от позвоночника.

В больницу он попал в крайне тяжелом состоянии:

сложный перелом костей таза обеих сторон;

комбинированный переломом шейки левой бедренной кости;

в ногах уже образовались тромбы.

Обычно такие травмы приводят к неминуемой инвалидности. Несмотря на это медики решили бороться хотя бы за шанс вернуть мужчине здоровье. Поэтому они решились на операцию, которой раньше не делали в больнице Первого территориального медицинского объединения.

Медики сделали невозможное

В течение 12 часов врачи "складывали" отсоединенные ноги от позвоночника. Операцию проводили в три этапа. К счастью, все прошло успешно.

Медики сделали невозможное: они вернули пациенту возможность ходить, и сегодня он пошел домой своими ногами,

– отметили в горсовете.

В больнице скорой медицинской помощи говорят, что "в это невозможно поверить".

"Уже на следующий день после такой сложной операции пациент мог самостоятельно становиться на ноги и даже делать нагрузки. Сейчас же Игорь на своих двоих пошел домой", – добавили врачи.

Другие уникальные операции

Львовским кардиохирургам удалось впервые заморозить сердце пациента. Все для того, чтобы вылечить "мерцательную аритмию" и спасти больного мужчину. Новая для Львова операция называется криоабляцией.

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