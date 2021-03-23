Городской голова Ровно Александр Третьяк и главный врач Центральной городской больницы Евгений Кучерук обратились к жителям города с просьбой строго соблюдать карантин. Ведь новые больные коронавирусом постоянно поступают, медицинские мощности не выдерживают нагрузки, а врачи из-за переутомления теряют сознание.

Мэр Ровно записал обращение из Центральной городской больницы, которая критически нагружена из-за все новых госпитализаций больных с COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в Ровно – критическая

По словам Третьяка, в городе достаточно серьезная динамика и неутешительные прогнозы. Главный врач Евгений Кучерук подтвердил, что количество больных резко растет.

Не легкого и среднего течения, а очень тяжелого. 70% пациентов, которые к нам поступают, имеют сатурацию меньше 70%,

– отметил врач.

По его словам, за неделю в больнице умерли 37 человек.

Кучерук подчеркнул, что у учреждения нет возможности справляться с такой нагрузкой. Сейчас 178 больных находятся на кислородной поддержке, поэтому не выдерживают и кислородные станции.

На медиков огромная нагрузка

Медики работают из последних сил.

Были случаи, когда медсестра и врачи потеряли сознание, одна сломала ногу на рабочем месте,

– рассказал главный врач.

И добавил, что работники обязаны сохранять профессионализм, потому что "больные поступают и поступают".

И мэр, и главный врач обратились к жителям Равно с просьбой строго соблюдать карантин в ближайшие недели, ведь это позволит сохранить жизнь и немного разгрузить медицинскую систему.

К слову, с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 54 090 жителей Ровно. Побороть недуг удалось уже 49 653 людям, к сожалению, умерли – 704.

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Справка. В областной больнице Ровно до сих пор не открыли ни одной кровати для приема ковидных больных, зато Ровненская центральная городская больница уже почти год держит удар в борьбе с COVID-19. За это время в учреждении лечение получили более 3 000 пациентов.