Врачи млеют, а пациенты поступают и поступают, – мэр Ровно и врач записали обращение
Городской голова Ровно Александр Третьяк и главный врач Центральной городской больницы Евгений Кучерук обратились к жителям города с просьбой строго соблюдать карантин. Ведь новые больные коронавирусом постоянно поступают, медицинские мощности не выдерживают нагрузки, а врачи из-за переутомления теряют сознание.
Источник:фейсбук Александра Третьяка
Мэр Ровно записал обращение из Центральной городской больницы, которая критически нагружена из-за все новых госпитализаций больных с COVID-19.
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Ситуация с коронавирусом в Ровно – критическая
По словам Третьяка, в городе достаточно серьезная динамика и неутешительные прогнозы. Главный врач Евгений Кучерук подтвердил, что количество больных резко растет.
Не легкого и среднего течения, а очень тяжелого. 70% пациентов, которые к нам поступают, имеют сатурацию меньше 70%,
– отметил врач.
По его словам, за неделю в больнице умерли 37 человек.
Кучерук подчеркнул, что у учреждения нет возможности справляться с такой нагрузкой. Сейчас 178 больных находятся на кислородной поддержке, поэтому не выдерживают и кислородные станции.
На медиков огромная нагрузка
Медики работают из последних сил.
Были случаи, когда медсестра и врачи потеряли сознание, одна сломала ногу на рабочем месте,
– рассказал главный врач.
И добавил, что работники обязаны сохранять профессионализм, потому что "больные поступают и поступают".
И мэр, и главный врач обратились к жителям Равно с просьбой строго соблюдать карантин в ближайшие недели, ведь это позволит сохранить жизнь и немного разгрузить медицинскую систему.
К слову, с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 54 090 жителей Ровно. Побороть недуг удалось уже 49 653 людям, к сожалению, умерли – 704.
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