Врачи назвали причины смерти подростка от коронавируса на Черниговщине
Источник:Суспільне
Подросток, который 18 октября умер от коронавируса, имел ряд сопутствующих диагнозов, которые и стали причиной смерти. Врачи рассказали, что парень имел миопатию и избыточный вес.
У школьника было тяжелое течение COVID-19
Заведующий инфекционным отделением детской областной больницы Андрей Мороз рассказал, что у мальчика было тяжелое течение заболевания.
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Течение болезни было очень тяжелое у мальчика, учитывая, что у него были фоновые заболевания: как ожирение, избыток веса высокий, плюс была врожденная миопатия, с которой он наблюдался,
– отметил Мороз.
Сопутствующие заболевания
- Миопатия – это слабость мышц грудной клетки и верхнего плечевого пояса.
- Также, по словам медика, подросток страдал кардиомиопатией, которая тоже могла повлиять на смерть.
Парень был госпитализирован в больницу в субботу, 16 октября. Однако уже 18 октября он умер.
Подросток был учеником 9-го класса Корюковской школы №4. Последние 2 года он учился индивидуально, до этого был на инклюзивной форме обучения.Обратите внимание! В Украине Минздрав одобрил вакцинацию детей против коронавируса, если ему исполнилось 12 лет. Прививки проводят препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
В Черниговской области растет заболеваемость COVID-19
- К слову, мэр Корюковки – города в Черниговской области, где и случился трагический инцидент, Ратан Ахмедов высказал предположение, что школьник умер из-за несформированности коллективного иммунитета. Он также призвал горожан вакцинироваться, чтобы история со смертью ребенка не повторилась.
- Ранее в Чернигове от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 39-летняя женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности. По словам городского главы, она не была вакцинирована.
- По данным Минздрава, в течение последних суток в Черниговской области зарегистрировали 237 случаев заболевания коронавируса.