Врачи назвали причины смерти подростка от коронавируса на Черниговщине

Подросток, который 18 октября умер от коронавируса, имел ряд сопутствующих диагнозов, которые и стали причиной смерти. Врачи рассказали, что парень имел миопатию и избыточный вес.

У школьника было тяжелое течение COVID-19

Заведующий инфекционным отделением детской областной больницы Андрей Мороз рассказал, что у мальчика было тяжелое течение заболевания.

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Течение болезни было очень тяжелое у мальчика, учитывая, что у него были фоновые заболевания: как ожирение, избыток веса высокий, плюс была врожденная миопатия, с которой он наблюдался,

– отметил Мороз.

Сопутствующие заболевания

Миопатия – это слабость мышц грудной клетки и верхнего плечевого пояса.

Также, по словам медика, подросток страдал кардиомиопатией, которая тоже могла повлиять на смерть.

Парень был госпитализирован в больницу в субботу, 16 октября. Однако уже 18 октября он умер.

Подросток был учеником 9-го класса Корюковской школы №4. Последние 2 года он учился индивидуально, до этого был на инклюзивной форме обучения.

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