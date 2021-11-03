Это случилось еще 22 сентября, однако сейчас история получила огласку. Предполагают, что врачи отказались делать аборт из-за запрета, что и могло привести к смерти, однако врачи это отрицают.

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В Польше на 22 неделе беременности умерла женщина

Женщина обратилась к медикам на 22 неделе беременности из-за исчезновения околоплодных вод.

При госпитализации врачи подтвердили отсутствие околоплодных вод и подтвердили ранее диагностированные врожденные пороки плода. Во время госпитализации плод погиб,

– рассказала адвокат.

30-летняя женщина также умерла менее чем за 24 часа в больнице. Причина смерти – септический шок. У погибшей остались муж и дочь.

"Врачи заняли выжидательную позицию"

Адвокат семьи объясняет, что в сообщениях родным и друзьям умершая написала, что, по информации, которую ей предоставили врачи, – они заняли выжидательную позицию.

Воздерживались (говорится о медиках – 24 канал) от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность легального аборта,

– заявила адвокат.

Из-за вероятной медицинской ошибки семья умершей обратилась в полицию. Сейчас дело расследует прокуратура в Катовице.

Врачи своей вины не признают

Издание АР писало, что активисты уже называют женщину первой из тех, кто умер в результате принятого польского закона об аборте. Из-за обнародования заявления о ее смерти 1 ноября в Варшаве, Кракове и других городах прошли акции.

Больница, где умерла женщина, в опубликованном заявлении утверждает, что "присоединяется к боли" из-за потери.

Единственным фактором, который руководил медицинской процедурой, была забота о здоровье и жизни пациентки и плода. Врачи и акушерки делали все, что в их силах, они вели тяжелую борьбу за пациентку и ее ребенка,

– заявили медики местной больницы.

Врачи убеждены, что "все медицинские решения приняли с учетом законодательных положений" Польши.

Обратите внимание! В Польше в октябре 2020 года Конституционный суд принял решение, что прерывание беременности из-за дефектов плода является незаконным. Из-за этого люди массово выходили на акции протеста и требовали его отменить.