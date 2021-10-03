Поэтому пока больше невозможно принимать других больных. Об этом сообщила заместительница директора лечебного учреждения Елена Омельяненко.

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Так, из 170 выделенных мест за сутки, до середины дня 2 октября, было заполнено более 150. Почти все из пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки (1 октября – 24 канал) мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях,

– написала Омельяненко.

Причем места с поточным кислородом – полностью заняты, их было всего 140.

Внимание! За сутки 1 октября в Украине обнаружили почти 12 тысяч новых случаев ковида, больше всего – на Харьковщине (1 159 заражений). За 2 октября – 1 073 случая только в Харьковской области.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 455 189 больных COVID-19. 2 263 407 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 775 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.

Читать сообщение Елены Омельяненко:

Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За СУТКИ мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях.

Друзья, подумайте, а может носить маску – это не так уж и трудно? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие, это не так уж и страшно? Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!