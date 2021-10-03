Врачи падают с ног: в Харькове за сутки полностью заполнилась больными COVID-больница

В Харькове областной специализированный диспансер радиационной защиты населения начал принимать больных с коронавирусом 1 октября. Уже через сутки не осталось свободных мест.

Поэтому пока больше невозможно принимать других больных. Об этом сообщила заместительница директора лечебного учреждения Елена Омельяненко.

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Так, из 170 выделенных мест за сутки, до середины дня 2 октября, было заполнено более 150. Почти все из пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки (1 октября – 24 канал) мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях,

– написала Омельяненко.

Причем места с поточным кислородом – полностью заняты, их было всего 140.

Читать сообщение Елены Омельяненко:

За сутки 1 октября в Украине обнаружили почти 12 тысяч новых случаев ковида, больше всего – на Харьковщине (1 159 заражений). За 2 октября – 1 073 случая только в Харьковской области.За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 455 189 больных COVID-19. 2 263 407 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 775 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.

Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За СУТКИ мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях.

Друзья, подумайте, а может носить маску – это не так уж и трудно? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие, это не так уж и страшно? Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!