Медики считают, что совсем скоро индийский штамм будет зафиксирован в нашей стране.

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Что касается новой волны, в Украине очень сложно что-то прогнозировать. В принципе, индийский штамм вируса вполне может появиться и в нашей стране, из-за того, что границы у нас не то, чтобы открыты, но попасть в Украину можно. И самоизоляция наша, в частности, не очень эффективно работает, поэтому, мне кажется, что занос "индийского" штамма вполне возможен,

– сказала эпидемиолог.

Новый штамм коронавируса может вызвать очередную волну заболеваемости в Украине. С этим соглашаются медики.

"Будет оно или нет, это другой вопрос. Но если будет, то, конечно же, с нашими карантинными мероприятиями, с нашими мерами инфекционного контроля существует большая вероятность того, что еще одна такая волна возможна", – добавила она.

По словам врача, вспышку можно предотвратить, если ограничить въезд в Украину граждан из Индии.

"Но опять же – это не утверждение. Это может быть какая-то совокупность факторов, которая либо приведет к новой волне, либо не приведет. Все-таки Индия далеко, у нас с ней не такое активное сообщение. И если хорошо ограничить въезд граждан, которые были в Индии, из Индии, возможно, мы пресечем эту вспышку", – отметила Екатерина Сояк.



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