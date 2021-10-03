Врачи сказали, кому больше всего угрожает Дельта-штамм коронавируса

В американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследование медиков, в котором говорится о повышенной опасности штамма коронавируса Дельта для определенной категории людей.

Так, вариант Дельта опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем исходный штамм недуга. Об этом заявили врачи в США, основываясь на данные нового исследования.

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Дельта и беременность

В общем врачи обследовали 1 515 беременных женщин с коронавирусом. Все они получали медицинскую помощь в большой государственной системе здравоохранения в Далласе с мая 2020 года по 4 сентября 2021 года.

Из них – 82 женщины имели очень сложное течение недуга, только 1 беременная была вакцинирована. 10 из них нуждались в искусственной вентиляции легких, 2 – погибли.

Медики выяснили, что тяжелых или критических случаев среди беременных женщин было почти 5% к началу 2021 года, а в феврале и по большей части в марте 2021 года – их практически не было.

Впрочем, впоследствии часть беременных пациенток с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, подскочила с 10% до 15%. Произошло это как раз на пике вспышки Дельты, в конце лета 2021 года.

Беременные женщины сталкиваются с повышенным риском осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции, поэтому данные о более высоком риске от варианта Дельта еще раз подчеркивают необходимость для них вакцинации от COVID-19,

– заявил руководитель исследования доктор Эмили Адхикари.

Вакцинация и беременность