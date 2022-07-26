Лак для ногтей очень опасен для беременных женщин

Ученые доказали, что женщины, подвергшиеся воздействию фталатов (содержатся в лаках) во время беременности, имеют повышенный риск преждевременных родов.

Вред фталатов для беременных

Фталаты – это промышленные химикаты, которые используются в растворителях, продуктах личной гигиены, например в косметике и лаке для ногтей, а также в пищевых упаковках.

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Исследователи из Национального института здравоохранения изучили данные 6045 беременных женщин в США, эксперты обнаружили, что женщины с более высокой концентрацией нескольких метаболитов фталата в моче с большей вероятностью рожают своих детей раньше срока.

Преждевременные роды – одна из наименее изученных и неразрешимых проблем в области здравоохранения матери и ребенка. Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что привычные химические вещества в нашей повседневной жизни являются частью проблемы.

– отметила автор исследования Эмили Барретт.

Как уменьшить влияние фталатов

Данные ученых показывают, что если бы женщины могли снизить влияние фталатов, это позволило бы добиться значительного прогресса в снижении неприемлемо высоких показателей преждевременных родов.

Ученые советуют: старайтесь почаще есть свежую домашнюю пищу, избегайте обработанных пищевых продуктов, поставляемых в пластику, и выбирайте продукты без ароматов или продукты с пометкой "без фталатов".