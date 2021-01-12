Ученые из Института рака Дана-Фарбер и из Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) обнародовали новые данные о потенциальных рисках для здоровья от воздействия химических веществ, которые содержатся в табаке и марихуане.

Люди, которые курят только марихуану, имеют в крови и моче несколько токсичных химических веществ. Но значительно меньше по сравнению с теми людьми, которые курят табак или оба растения. Результаты испытания опубликованы в EClinicalMedicine.

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2 из этих химических веществ, а именно акрилонитрил и акриламид, токсичны в больших количествах. Исследователи также обнаружили, что воздействие акролеина, который вырабатывается при сжигании различных материалов, увеличивается при курении табака и способствует сердечно-сосудистым заболеваниям. Интересным оказался тот факт, что во время курения марихуаны акролеин не вырабатывался.

В исследовании приняли участие 245 ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных участников. Людей с ВИЧ привлекли из-за того, что в этой группе высокий уровень курения табака и марихуаны.

Исследователи опросили участников, собрали данные из их медицинских карточек и проанализировали образцы крови и мочи на вещества, которые образуются при расщеплении никотина или сжигании табака или марихуаны.

Это первое исследование, которое сравнивает воздействие акролеина и других вредных химических веществ, связанных с дымом, в течение определенного промежутка времени у эксклюзивных курильщиков марихуаны и курильщиков табака, а также выясняет, связано ли это с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

– заявила старшая автор исследования Дана Габузда.

Результаты исследования:

Участники, которые курили исключительно марихуану, имели более высокий уровень нафталина, акриламида и акрилонитрила в крови по сравнению с людьми, которые вообще ничего не курят. Однако у людей, которые курят сигареты или же и то, и то, концентрации этих веществ были еще выше.

Метаболиты акролеина (вещества, образующиеся при расщеплении акролеина) были повышенными только у тех людей, которые курят обычный табак. У участников, которые курят только марихуану, этого не наблюдалось.

Повышенный уровень метаболитов акролеина был связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями независимо от того, курили люди табак или имели другие факторы риска.

Исследователи отметили, что показатели акролеина могут использоваться для диагностики сердечно-сосудистого риска. Вместо этого уменьшение курения табака и других источников акролеина может быть одним из методов профилактики таких болезней.