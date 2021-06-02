Вред от курения может передаваться детям и внукам

У детей мужчин, матери которых курили, или которые сами курили в возрасте до 15 лет, чаще развиваются нарушения со стороны органов дыхания.

Как влияет курение на детей

В последние годы увеличивается количество доказательств того, что курение родителей до зачатия ребенка увеличивает риск болезней органов дыхания у потомков. Курение и другие внешние факторы, которые действуют на родителей, не изменяют геном. То есть, пагубное влияние этих факторов не может распространиться на детей с родительскими генами.

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Ученые предполагают, что в этом случае важную роль в передаче детям риска ряда болезней играют эпигенетические факторы. Речь идет о поверхностных изменениях ДНК: к молекуле могут присоединяться метильные группы (процесс называют метилированием ДНК). Это не влияет на сами гены, но меняет то, как они работают. Большая часть таких изменений не передается по наследству, однако есть исключения.

Во время внутриутробного развития и до подросткового возраста дети особенно восприимчивы к воздействию внешних факторов на ДНК. В это время, до завершения полового созревания, формируются половые клетки, которые несут наследственную информацию. В новом исследовании ученые стремились оценить риск передачи пагубного влияния курения в эти периоды следующим поколениям.

Новое исследование

Авторы исследования изучили данные 383 детей и 274 родителей.

Оказалось, что у детей мужчин, которые начали курить до подросткового возраста, были снижены показатели дыхания (объем форсированного выдоха и объем легких) по сравнению с показателями детей, родители которых не курили.

У детей, бабушки которых вдыхали табачный дым во время беременности, ученые наблюдали те же проблемы: функция легких была нарушенной, что указывает на риск болезней органов дыхания (например, бронхиальной астмы).

Ранее ученые уже демонстрировали, что у мужчин, которые курили в возрасте младше 15 лет, чаще, чем у других, появляются дети с высоким риском развития бронхиальной астмы.

Кроме этого, ученые обнаружили связь между влиянием табачного дыма на мужчин до полового созревания, связанного с риском ожирения у их сыновей. Ученые подчеркивают, что необходимо уделять больше внимания проблеме детского и материнского курения, чтобы предотвратить болезни легких у будущих поколений.