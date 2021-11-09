Об этом рассказала представитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что 91% людей, находящихся в больнице – невакцинированные.
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Стефанишина о поддельных сертификатах вакцинации:
В то же время многие украинцы, госпитализированные из-за COVID-19, признаются в этом преступлении. Стефанишина убежден, что вакцинация может спасти человека от тяжелых последствий болезни.
Украина не является уникальной страной, где вакцинированные люди попадают в больницы. Украина – уникальная страна, где подделывают справки. Хочу призвать людей этого не делать, потому что вы вредите и себе, и Украине.
В частности, Украина выходит из зеленой зоны для ЕС. Кроме того, по словам нардепа, проверять сертификаты вакцинации нужно для контроля статистики.
Ольга Стефанишина прокомментировала поддельные сертификаты вакцинации: смотрите видео
Поддельные паспорта вакцинации: что известно
- Во Львовской области разоблачили целую фабрику, где изготовляли фейковые документы.
- В целом в Украине открыли уже более 800 уголовных производств из-за фальсификации сертификатов вакцинации и негативных тестов на коронавирус.
- В полиции сообщили, что наиболее часто поддельные документы фиксируют в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.