Вредно ли много спать

Да, иногда вредно много спать. Чрезмерный или длительный сон – это когда человек спит более девяти часов в сутки, а после этого чувствует усталость и хочет еще вздремнуть.

Исследования подтверждают, что есть связь между очень длинным сном и нехваткой энергии. Кроме того, если человек спит очень много, у него снижается работоспособность, возникают проблемы с памятью, тревога, постоянная дневная сонливость.

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Последствия избытка сна

болезни сердца – слишком продолжительный сон увеличивает риск сердечных заболеваний;

лишний вес – поскольку человек дольше спит, он меньше двигается и сжигает меньше калорий;

сахарный диабет. Непосредственно диабет и долгий сон не связаны, но если человек спит больше, чем нужно, он ведет малоподвижный образ жизни и может прибавить в весе – а это уже вызывает риск развития диабета;

проблемы с концентрацией – из-за чрезмерного сна труднее выполнять простые повседневные задания. Если человек много спит, но при этом часто просыпается, то он не получает достаточного сна, необходимого для восстановления нервных клеток мозга;

депрессия. Она бывает и причиной, и следствием. То есть, депрессия может заставить человека спать дольше, но более длительный сон может закрепить депрессивное состояние человека;

головные боли. Если люди, у которых часто болит голова, спят очень много, приступы боли будут ощущаться сильнее. Исследователи считают, что это происходит из-за того, что чрезмерный сон запускает определенные нейротрансмиттеры в головном мозге.

Сколько нужно спать

Эксперты рекомендуют взрослым спать 7-9 часов в сутки. Но все индивидуально. То, сколько нужно спать конкретному человеку, чтобы чувствовать себя бодрым, зависит от генетики, возраста, уровня активности и состояния здоровья. Бывают моменты, когда человеку нужно больше сна, чем обычно, например, при стрессе, смене часовых поясов или после болезни. При этом после дополнительных часов сна человек чувствует себя бодрым и понятно, что это было на пользу.

Причины длительного сна

Большинство причин, по которым человек слишком много спит – стресс, нарушение режима дня – имеют временный характер. Их можно решить, если изменить образ жизни: уделять больше времени физической активности, сбалансированно питаться, соблюдать режим и отказаться от вредных привычек. Есть медицинские причины, по которым человек хочет дольше спать, а после подъема чувствует себя разбитым и уставшим — апноэ во сне, синдром беспокойных ног, бруксизм.

Также существуют состояния, из-за которых хочется спать подольше, но качество сна при этом не страдает. К ним относятся:

нарколепсия – заболевание головного мозга, которое нарушает циклы сна и бодрствования в организме;

синдром отсроченной фазы сна – расстройство, при котором циркадный ритм или биологические часы не дают спать в предрассветное время, из-за чего трудно просыпаться по утрам;

идиопатическая гиперсомния – заболевание, вызывающее чрезмерную сонливость по неизвестным причинам.

Если вы не высыпаетесь даже после долгого сна, нужно проконсультироваться с сомнологом. Еще можно вести дневник – записывать время сна и бодрствования. Врач использует эту информацию, чтобы определить причину долгого сна и план лечения.

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