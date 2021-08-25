Все альтернативные устройства для курения вредные
В ходе исследования ученые хотели установить, нарушают ли аэрозоли от различных продуктов для вейпинга – независимо от способа доставки, вкуса и наличия никотина – работу кровеносных сосудов.
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Что изучали ученые
Исследование оценило влияние аэрозолей на функцию эндотелия – клеток, выстилающих внутренний слой кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца.
Как проводили исследование
В экспериментах на моделях крыс ученые протестировали 9 различных продуктов для вейпинга и сравнили их с обычными сигаретами.
Устройства, которые нагревают табак тоже доставляют никотин в организм
Затем ученые установили, что новые устройства, которые нагревают табак – доставляют в 8,7 раз больше никотина, чем электронные сигареты предыдущего поколения и новые ультразвуковые устройства
Мы не были удивлены, однако результаты по ультразвуковым устройствам – мы не ожидали,
– прокомментировали ученые.
Дело в том, что в этом устройстве нет нагревательной спирали, поэтому, теоретически, оно должно быть безопаснее электронных сигарет.
Однако, даже без интенсивного нагрева этот продукт, так же как и другие – нарушал функцию сосудов.
Несмотря на то, что это пока только доклинические эксперименты, людей стоит лучше информировать о вреде альтернативного курения.