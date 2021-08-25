Вредны ли для сосудов альтернативные способы курения

Ученые протестировали различные устройства для потребления никотина и пришли к неутешительным выводам: все они негативно влияют на сосуды. Вред для организма от альтернативных сигарет можно сравнить с курением обычных сигарет.

Все альтернативные устройства для курения вредные

В ходе исследования ученые хотели установить, нарушают ли аэрозоли от различных продуктов для вейпинга – независимо от способа доставки, вкуса и наличия никотина – работу кровеносных сосудов.

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Что изучали ученые

Исследование оценило влияние аэрозолей на функцию эндотелия – клеток, выстилающих внутренний слой кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца.

Как проводили исследование

. Эндотелий необходим для регулирования артериального давления, иммунной функции, свертывания крови, а также для поддержания нормальной функции кровеносных сосудов.

В экспериментах на моделях крыс ученые протестировали 9 различных продуктов для вейпинга и сравнили их с обычными сигаретами.

Важные результаты

Всего за 5 минут курения показатель расширения сосудов сократился на 40 – 67% во всех группах.



Уровень повреждений кровеносных сосудов после вейпинга сравнили с вредом от традиционных сигарет.

Устройства, которые нагревают табак тоже доставляют никотин в организм

Затем ученые установили, что новые устройства, которые нагревают табак – доставляют в 8,7 раз больше никотина, чем электронные сигареты предыдущего поколения и новые ультразвуковые устройства

Мы не были удивлены, однако результаты по ультразвуковым устройствам – мы не ожидали,

– прокомментировали ученые.

Дело в том, что в этом устройстве нет нагревательной спирали, поэтому, теоретически, оно должно быть безопаснее электронных сигарет.

Однако, даже без интенсивного нагрева этот продукт, так же как и другие – нарушал функцию сосудов.

Несмотря на то, что это пока только доклинические эксперименты, людей стоит лучше информировать о вреде альтернативного курения.