Как вредные привычки влияют на риск заражения коронавирусом после вакцинации

Инфицирование возможно даже после полной вакцинации, но некоторые факторы могут значительно увеличить эту вероятность – в частности, вредные привычки и наркозависимость, которые ослабляют иммунную систему.

Исследование течения коронавируса у людей с зависимостью

Ученые проанализировали медицинские карты около 580 тысяч американцев, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19. В этой группе были 30 тысяч человек, у которых были проблемы с зависимостью от табака, алкоголя, психоактивных веществ и марихуаны. До прививки у них не была ранее подтверждена коронавирусная инфекция.

Также по теме: Женщины все чаще имеют проблемы с щитовидной железой: как этому помочь

Двойной риск

Среди людей, у которых не было таких проблем, уровень заражения после вакцинации составил 3,6%. В группе зависимых этот показатель был вдвое выше: в среднем 7%. Самый высокий риск заражения оказался у курильщиков марихуаны – 7,8%. Показатель остался стабильным даже после корректировки данных с учетом различных факторов, включая пол, возраст, хронические заболевания и состояние.

Это может указывать на неблагоприятное воздействие каннабиса на иммунную и легочную функцию, что способствует повышенному риску заражения,

– сообщили авторы исследования.

Табак, алкоголь и наркотики также повышают вероятность развития тяжелых осложнений при COVID-19 даже с учетом полной вакцинации: в больницу попали 22,5% из указанной группы, в то время, как у пациентов без зависимостей этот показатель составил 1,6%. Смертность после "прорывного" инфицирования в этой группе пациентов составила 1,7% против 0,5%.

"Наши результаты подтверждают, что эта группа остается уязвимой даже после вакцинации, поэтому привитые пациенты с зависимостями должны продолжать придерживаться защитных мер", – считают ученые.

Недавно новое исследование опровергло миф о пользе вина – все дело в свойствах винограда, а не спирта.