Бешенство в ОРДЛО

Этот недуг опасен как для животных, так и для людей. В то же время, так называемые местные оккупационные власти не принимают никаких мер, чтобы обеспечить медучреждения соответствующими препаратами.

Обратите внимание В оккупированном Донецке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Известно, что в местные больницы обращаются лица, ставшие жертвами нападения бездомных животных. Они нуждались в медицинской помощи, в частности экстренной прививке.

Впрочем из-за массовости таких случаев, в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством. В то же время местная псевдовласть только разводит руками.

Оккупационная администрация не принимает меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими,

– говорится в сообщении Офиса омбудсмена.

Нарушение прав человека

Там также отметили, что такие действия оккупационных властей нарушают нормы международного права. В частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

В пресс-центре добавили, что омбудсмен уже обратилась в Международный Комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность, чтобы обеспечить жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики бешенства.

Что такое бешенство

Это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием медицинской помощи смерть больного неизбежна.

Бешенство смертельно, если не ввести антирабическую вакцину до 14 дня после укуса. Чаще человек может заразиться этой опасной болезнью от кошек, собак, лис и волков. Происходит инфицирование через укус или царапины.

Начальными симптомами бешенства являются:

повышение температуры;

боль;

человек может ощущать необычное или непонятное покалывание, пощипывание или жжение в месте повреждения.

После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается смертью. Когда вирус распространяется по центральной нервной системе, развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.