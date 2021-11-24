Бешенство в ОРДЛО
Этот недуг опасен как для животных, так и для людей. В то же время, так называемые местные оккупационные власти не принимают никаких мер, чтобы обеспечить медучреждения соответствующими препаратами.
Обратите внимание В оккупированном Донецке прогремел взрыв: есть пострадавшие
Известно, что в местные больницы обращаются лица, ставшие жертвами нападения бездомных животных. Они нуждались в медицинской помощи, в частности экстренной прививке.
Впрочем из-за массовости таких случаев, в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством. В то же время местная псевдовласть только разводит руками.
Оккупационная администрация не принимает меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими,
– говорится в сообщении Офиса омбудсмена.
Нарушение прав человека
Там также отметили, что такие действия оккупационных властей нарушают нормы международного права. В частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.
В пресс-центре добавили, что омбудсмен уже обратилась в Международный Комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность, чтобы обеспечить жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики бешенства.
Что такое бешенство
Это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием медицинской помощи смерть больного неизбежна.
Бешенство смертельно, если не ввести антирабическую вакцину до 14 дня после укуса. Чаще человек может заразиться этой опасной болезнью от кошек, собак, лис и волков. Происходит инфицирование через укус или царапины.
Начальными симптомами бешенства являются:
- повышение температуры;
- боль;
- человек может ощущать необычное или непонятное покалывание, пощипывание или жжение в месте повреждения.
После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается смертью. Когда вирус распространяется по центральной нервной системе, развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.