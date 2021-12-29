Центры по профилактике и контролю заболеваний (CDC) заявили, что это решение оправдано научно.

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Срок изоляции уменьшился

Теперь время пребывания на изоляции в США для больных коронавирусом и для контактирующих с ними сократили до 5 дней. Хотя раньше этот срок составлял 10 дней. Однако есть условие – у пациентов с COVID-19 должны отсутствовать симптомы.

Эти изменения позволяют каждому безопасно продолжать свою повседневную жизнь,

– заявила директор CDC Рошель Валенски.

Есть научное объяснение

CDC отмечает, что "это изменение оправдано наукой". Так, согласно исследованиям, большинство инфекций проходит за 2 дня до и через 3 дня после появления симптомов коронавируса.

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Омикрон также повлиял

Это решение также было обусловлено недавним всплеском случаев COVID-19, вызванных вариантом Омикрона.

Ранние исследования показывают, что Омикрон может вызвать более легкое течение заболевания, чем предыдущие версии коронавируса.

Впрочем, есть огромное количество людей, которые заражаются и, следовательно, вынуждены изолироваться или идти на карантин. Эксперты говорят, что это чревато уничтожением способностей больниц, авиакомпаний и других предприятий оставаться открытыми.

Валенски также добавила, что, несмотря на все, ожидают много случаев инфицирования именно этим новым штаммом.

"Не все из них будут тяжелыми. На самом деле много – будут бессимптомными. Мы хотим убедиться, что существует механизм, с помощью которого мы можем безопасно продолжать поддерживать функционирование общества, придерживаясь науки", – добавила она.

Что нужно знать об инфицировании Омикроном ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. А сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта. Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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