Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

Во время пандемии COVID-19 увеличилась избыточная смертность среди людей с психическими расстройствами. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более 16 тысяч пациентов. Анализ свидетельствует о том, что во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными нарушениями.

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До пандемии показатели смертности среди людей с тяжелыми психическими расстройствами уже были выше, чем среди населения в целом. Но во время первой волны коронавируса (в период с марта по июнь 2020 года) смертность среди людей с психическими расстройствами и умственными нарушениями значительно возросла.

Рост смертности среди людей с различными психическими болезнями

Согласно исследованию, количество смертей от COVID-19 среди людей с нарушением способности к обучению было в 9 раз выше, чем среди населения в целом.

Среди людей с расстройствами пищевого поведения – почти в 5 раз.

Среди людей с расстройствами личности и деменции – примерно в 4 раза.

Среди людей с шизофренией – более чем втрое.

Людей, которые живут с тяжелыми психическими расстройствами и умственными отклонениями, следует рассматривать как уязвимую группу, подверженную риску смертности от COVID-19, а также смерти от других причин на протяжении всей пандемии. Мы предлагаем сделать вакцинацию приоритетной и оптимизировать физическое здоровье и снижение риска самоубийств до, во время и после пиков инфекции COVID-19 у людей с психическими расстройствами,

– заявил ведущий автор исследования Джаяти Дас-Мунши.

Как проводилось исследование

С помощью интерактивной системы клинических записей исследователи проанализировали анонимные данные от 167 122 пациентов в Южном Лондоне и доверительном фонде Maudsley NHS Foundation в период с 2019 по 2020 год. Исследователи оценили коэффициенты смертности по девяти психическим расстройствам и интеллектуальной инвалидности, а также по этнической принадлежности.

когда заболеваемость COVID-19 снизилась с июля 2020 года по сентябрь 2020 года, тогда же снизилась и смертность людей с психическими расстройствами и умственными нарушениями. Но все равно показатели летальности среди этих групп людей были вдвое выше, чем среди населения в целом.