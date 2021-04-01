Говорится об опосредованном влиянии ситуации на течение и исход беременности. Наибольший рост таких случаев произошел в странах с низким и средним уровнем доходов.

В новом обзоре ученые проанализировали данные, полученные в 40 исследованиях, что охватили 6 миллионов беременностей в 17 странах с января 2020 года по январь 2021 года. Исследования, которые касаются исключительно воздействия инфекции SARS-CoV-2, не вошли в этот анализ.

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Как пандемия повлияла на рождение детей

Анализ данных 12 исследований показал, что по сравнению с показателями до пандемии частота мертворождения увеличилась на 28% . Исследования материнской смертности, которые включали новый обзор, были проведены в двух странах со средним доходом – Мексике и Индии.

. Исследования материнской смертности, которые включали новый обзор, были проведены в двух странах со средним доходом – Мексике и Индии. В них материнская смертность в 2020 году выросла примерно на треть по сравнению с предыдущим годом.

по сравнению с предыдущим годом. Три исследования показали, что количество операций по поводу эктопической (внематочной) беременности увеличилось почти в 6 раз. Ученые указывают, что при ранней диагностике это состояние можно вылечить медикаментозно. Увеличение количества хирургических вмешательств свидетельствует о том, что женщины начали позже обращаться за помощью.

Ученые указывают, что при ранней диагностике это состояние можно вылечить медикаментозно. Увеличение количества хирургических вмешательств свидетельствует о том, что женщины начали позже обращаться за помощью. Количество преждевременных родов и осложнений при беременности (например, гестационного диабета) во время пандемии не изменилось. Кроме того, в этот период акушеры не начали чаще применять кесарево сечение и стимулирование родов.

В целом, показатели были хуже в странах с низким и средним уровнем доходов по сравнению с богатыми странами.

С нашего исследования четко видно, что нарушения, вызванные пандемией, привели к смертям матерей и детей, которые можно было предотвратить, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Мы призываем должностных лиц и руководителей здравоохранения сделать приоритетом безопасную, доступную и равную акушерскую помощь в рамках стратегического ответа на пандемию и после нее,

– отметили ученые.