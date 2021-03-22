Завтрак до 8:30 заметно снижает риски диабета. К этому выводу ученые пришли после анализа привычек более чем 10 тысяч людей, некоторые из которых придерживались интервального голодания.

Оказалось, что на риски метаболических нарушений влияет время приема первой пищи, а не часы голодания в течение суток.

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В мире диабетом болеют более 400 миллионов взрослых и детей и главной причиной остается малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Из предыдущих исследований ученые знали, что ограничение приема пищи по времени в течение суток (интервальное голодание) улучшает метаболические показатели. Теперь они хотели выяснить, как режим дня и прием пищи в ранние часы сказывается на метаболическом здоровье.

Время приема пищи влияет на риски диабета

Как проводили исследования

Исследователи из Северо-Западного университета проанализировали данные 10 575 взрослых людей и разделили их на 3 группы в зависимости от режима приема пищи:

в период менее 10 часов в сутки;

10-13 часов в сутки;

более 13 часов в сутки.

Затем участников распределили в 6 подгрупп в зависимости от времени завтрака – до или после 8:30 утра.

Обратите внимание! Главный критерий пользы раннего завтрака оценивали, исходя из показателей уровня сахара в крови натощак и оценки инсулинорезистентности.

Результаты эксперимента

Известно, что резистентность к инсулину и высокий уровень сахара в крови влияют на метаболизм человека и переваривание пищи. Нарушение этих процессов постепенно приводит к диабету.

Инсулинорезистентность была выше при коротких перерывах между последним приемом пищи – ужином и завтраком, но ниже во всех группах, где люди завтракали до 8:30 утра. В этой группе также был более низкий уровень сахара в крови.

Это означает, что время приема пищи более важный показатель для запуска метаболических изменений, чем продолжительность голодания,

– заявила автор работы Маррей Али.