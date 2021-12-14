Теперь можно не искать результаты своих предварительных анализов каждый раз перед визитом к врачу. Достаточно раз занести их в приложение и они будут всегда под рукой.

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Все это множество скринов анализов, выводов врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время. Теперь можно их скачать в приложение и просто показать врачу, когда нужно – независимо от того работает врач с системой Helsi или нет,

– написали в пресс-службе.

Как скачать медицинские документы в Helsi

Обновите приложение Helsi и откройте его;

Найдите раздел "Медицинские документы" в Медкарте;

Нажмите кнопку "Добавить документ".

Там же можно настроить доступ, указать имя документа и выставить ему категорию.

Почему следует установить приложение Helsi, если вы еще не сделали этого

Это бесплатное приложение, с помощью которого пользователи могут: записаться на очній или онлайн-прием к врачу в государственную или частную клинику и выбрать своего врача. Также в сервисе доступна электронная медицинская карта, где вы сможете просмотреть результаты анализов, назначение врача и план лечения.

Кроме того, с помощью этого приложения можно записаться на вакцинацию от коронавируса.