Существует опасный миф о том, что сердечно-сосудистые заболевания не несут для женщин такой опасности, как для мужчин. Крупное исследование в США показало, что болезни сердца могут вытеснить рак и стать основной причиной смерти среди пациенток, в том числе молодого возраста.

Как проходило исследование

В общенациональном исследовании ученые сравнили смертность от болезней сердца и рака среди американок в разные периоды. Они провели большой анализ национальной базы данных свидетельств о смерти женщин в возрасте до 65 лет, а также эпидемиологических исследований за период с 1999 по 2018 год.

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В течение 19-летнего периода коэффициенты смертности от рака и сердечных заболеваний с поправкой на возраст составляли 52,6 и 24,0 на 100 000 человек соответственно. Наиболее частой причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была ишемическая болезнь сердца (56%), ведущей причиной смертности от онкозаболеваний стал рак легких (23%).

Все больше женщин умирает от болезней сердца

Начиная с 1999 года показатели смертности снижались как от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако после 2010 года смертность от болезней сердца среди женщин начала неуклонно расти.

В результате абсолютный разрыв в смертности между онкозаболеваниями и ССЗ сократился с 32,7 до 23,0 на 100 000 человек в год. Вопреки распространенному мнению о том, что большинство проблем с сердцем у женщин возникают с наступлением менопаузы, анализ показал, что как минимум у трети пациенток они появились задолго до 65 лет.

В чем причина

Эта тревожная тенденция во многом связана с тем, что женщины часто уделяют больше внимания здоровью членов своей семьи, но не своему собственному.