Насколько коронавирус опасен для аллергиков и можно ли им вакцинироваться, Здоровью 24 рассказала доктор-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской Академии аллергии и клинической иммунологии Анастасия Левченко.

Также на тему: Анализ крови на аллергию: кому и когда нужно делать

Многие аллергики боятся, что в случае заражения коронавирусом, будут сложнее переносить болезнь.

Анастасия Левченко "Таких данных нет, скорее наоборот, наблюдения последнего года показывают, что пациенты с аллергией и бронхиальной астмой не являются группой риска, как это считалось ранее. Наличие этих заболеваний не осложняет течение COVID-19 и не увеличивает летальность".

Зато, как и любой другой вирус COVID-19 может обострить аллергический ринит или бронхиальную астму. При этом стоит отметить, что увеличение частоты обострений астмы за последние 12 месяцев не наблюдается, парадокс заключается в том, что люди стали носить маски, придерживаться социальной дистанции и больше проводить времени дома, тем самым меньше болеть другими ОРВИ.

Коронавирус и аллергия на цветение

Согласно исследованию ученых из Технического университета Мюнхена, в период цветения деревьев и растений риск заражения коронавирусом повышается, причем не только у пациентов, которые страдают аллергией на пыльцу. Согласно исследованиям, проведенным в 2020 году, увеличение концентрации пыльцы в воздухе приводит к повышению числа заражений в среднем на 4%, а при высокой влажности и низкой температуре воздуха – до 44%.

Аллергикам нужно знать, что в период пандемии и летнего периода (периода обострения аллергических заболеваний) не нужно прекращать вашу базисную терапию от аллергии, не отменять препараты, которые вам назначил врач-аллерголог. Это будет лучшим способом защититься и от аллергии, и от COVID-19 также.

Что стоит знать аллергикам о вакцинации против коронавируса

Анастасия Левченко "Я понимаю тревоги и опасения людей перед вакцинацией от COVID-19, каждый день с ними сталкиваюсь среди своих пациентов и по возможности отвечаю. Всегда любое вмешательство в деятельность иммунной системы, тем более если вы страдаете аллергией, настораживает, плюс существует недоверие к новым вакцинам".

С позиции аллерголога для тех, кто переживает по поводу аллергии на вакцину, сразу скажу, что ни одна из вакцин от COVID-19 не содержит яичного белка овальбумина, желатина, казеина, следов латекса, антибиотиков, сои, дрожжей, декстранов – всего того, что чаще всего вызывает аллергические реакции.

Также успокаивают данные Центра по контролю заболеваний (CDC – Control Diseases Center), который по окончании первого месяца вакцинации установил, что частота аллергических реакций на вакцины от COVID-19 составляет 4,5 на миллион пациентов.

Компоненты вакцины, которые могут вызвать аллергическую реакцию – это консерванты полиэтиленгликоль (ПЭГ) и полисорбат 80 (Твин80). Эти компоненты входят в состав вакцины Pfizer и Moderna.

Для справки – полиэтиленгликоль входит в косметическую продукцию как основа для мазей и кремов, он является официальной пищевой добавкой под кодом Е1521. Кулинары используют его как эмульгатор или загуститель.

Для большинства людей он абсолютно безвреден, но очень небольшой процент людей чувствителен к этому веществу, соответственно у них может возникать аллергическая реакция на вакцину от COVID-19. Подтвержденная аллергическая реакция на эти компоненты является противопоказанием для введения вакцин Pfizer и Moderna, рекомендуется заменить их на другие.