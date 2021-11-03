Все данные отслеживают: еще троих врачей уволили за подделку ковид-сертификатов

В Украине уволили троих врачей. Как выяснилось, они подделывали документы о прививке от коронавируса.

По этому поводу Министерство здравоохранения обратилось к местным властям. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования проинформировала заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич.

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В заведениях, где поймали горе-врачей, ведут уголовные производства.

Сейчас имеем обратную связь и такую статистику: были уволены 3 врачей, объявлен выговор еще 3 врачам, и ведется служебное расследование в 6 регионах,

– сказала Карчевич.

Кроме этого, по ее словам, Минздрав имеет возможность отслеживать на уровне каждого учреждения здравоохранения информацию об использовании вакцины и количестве проведенных прививок.

Соцсети тоже мониторят

Также заместительница министра сообщила, что согласно мониторингу Минздрава, в социальных сетях и публичном пространстве обнаружили 210 тысяч сообщений о продаже и покупке документов о ковид-прививке. Информацию о них уже направили в правоохранительные органы.

Наказание за подделку COVID-сертификатов

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект о наказании за подделку COVID-сертификатов. Он предполагает:

на лицо, которое будет использовать поддельные документы, подтверждающие проведение прививок, будут накладывать:

штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен,

ограничение свободы на срок до 2 лет.

Если медицинский работник внесет в медицинскую документацию о прививке ложную информацию, против него применят:

штраф на сумму 34 – 68 тысяч гривен,

лишение свободы на срок до 2 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, предлагают ввести:

штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен,

лишение свободы на срок до 3 лет.

Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала