В Украине с 13 апреля началась вакцинация новым препаратом CoronaVac. Сейчас из Китая Украина получила 2 миллиона доз этого препарата.

Вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech будут прививать маломобильные группы населения. Все из-за особых условий транспортировки, которые являются несколько проще, чем у вакцины Covishield.

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Кого вакцинируют препаратом CoronaVac

педагогов, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году;

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

сотрудников патрульной полиции.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19,

– отмечают в Минздраве.

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Вакцина поступила в Украину в однодозних флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.

Условия хранения вакцины

Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2..8, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовая цепь на каждом этапе маршрута.

Что известно об этой вакцине