Все мы – европейская семья: глава Еврокомиссии попросила поделиться вакцинами с Украиной
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что побороть пандемию можно лишь тогда, когда удастся остановить коронавирус во всех странах. Это общая задача для всех европейцев.
Источник:24 канал
Во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30" политик отметила, что с начала пандемии Европейский Союз поддерживал украинский народ.
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Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции легких, а также перевели 200 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса во время локдауна,
– сказала глава Еврокомиссии.
Глобальная инициатива COVAX
Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС создал глобальную инициативу COVAX, благодаря которой врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в феврале. По ее словам, еще миллионы доз вакцины поступят нашему государству до лета.
"Европейский Союз крупнейший донор инициативы COVAX и мы этим гордимся. Все вакцины из ЕС гарантированно безопасны и действенны, они были тщательно проверены независимым европейским агентством по лекарственным средствам", – рассказала политик.
ЕС просили пожертвовать вакцины Украине
Глава Еврокомиссии добавила, что обратилась к другим членам ЕС с просьбой пожертвовать часть своих вакцин Украине.
Европейский Союз на стороне Украины, как и был всегда, в том числе в трудные моменты вашей новейшей истории. Все мы одна европейская семья,
– заключила Урсула фон дер Ляйен.
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Вакцинация в Украине: основное
- Вакцинация в Украине начнется 15 февраля. В случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить
- Кабинет министров представил план кампании вакцинации населения, она будет проходить в 5 этапов.
- Граждан Украины сначала будут вакцинировать препаратом от Pfizer-BioNTech.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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