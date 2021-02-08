Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что побороть пандемию можно лишь тогда, когда удастся остановить коронавирус во всех странах. Это общая задача для всех европейцев.

Во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30" политик отметила, что с начала пандемии Европейский Союз поддерживал украинский народ.

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Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции легких, а также перевели 200 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса во время локдауна,

– сказала глава Еврокомиссии.

Глобальная инициатива COVAX

Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС создал глобальную инициативу COVAX, благодаря которой врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в феврале. По ее словам, еще миллионы доз вакцины поступят нашему государству до лета.

"Европейский Союз крупнейший донор инициативы COVAX и мы этим гордимся. Все вакцины из ЕС гарантированно безопасны и действенны, они были тщательно проверены независимым европейским агентством по лекарственным средствам", – рассказала политик.

ЕС просили пожертвовать вакцины Украине

Глава Еврокомиссии добавила, что обратилась к другим членам ЕС с просьбой пожертвовать часть своих вакцин Украине.

Европейский Союз на стороне Украины, как и был всегда, в том числе в трудные моменты вашей новейшей истории. Все мы одна европейская семья,

– заключила Урсула фон дер Ляйен.

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