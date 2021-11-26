Как измерить пульс

Вы можете измерить пульс вручную, посчитав количество ударов за 60 секунд. Однако проще это сделать с помощью пульсометра. Их есть много доступных, и можно найти в большинстве крупных магазинов и универмагов, включая крупные супермаркеты и аптеки.

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Тип пульсометра зависит от того, что вы хотите от него, например, некоторые мониторы сердечного ритма имеют дополнительные встроенные функции, такие как счетчик калорий. Если вы просто хотите измерить пульс, выберите базовый и недорогой.

Для чего мерить пульс

Измерение частоты сердечных сокращений может помочь вам отслеживать вашу физическую форму и контролировать, тренируетесь ли вы на достаточном уровне.

Ваше сердце, как и любая другая мышца, нуждается в физической активности, чтобы поддерживать его здоровье. В большинстве случаев регулярные физические упражнения могут помочь улучшить ваше здоровье.

Пульс в состоянии покоя

Ваш пульс в состоянии покоя измеряется путем подсчета количества ударов сердца, когда вы сидите на месте. Нормальный диапазон частоты сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

Если пульс выходит за пределы нормы и есть дополнительные симптомы – одышка, головокружение и слабость, это уже может указывать на проблемы с сердцем. Можно дополнительно проконсультироваться с кардиологом, если есть подобные симптомы, или вас беспокоит частота пульса в состоянии покоя.

Низкий пульс

Низким пульсом считается частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту. Это состояние имеет название брадикардия. Для некоторых людей, например, спортсменов, брадикардия не представляет риска для здоровья. Но если у вас низкий пульс и вы испытываете такие симптомы, как головокружение и усталость, вам следует записаться на прием к врачу.