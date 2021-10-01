Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал, как будет работать е-больничный. Он считает, что "это реально успех" и это грандиозный масштабный проект.

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По словам министра, в целом в Украине приблизительно 3 150 учреждений здравоохранения, которые выдают больничные, а 2 991 заведение генерирует электронные больничные.

Как получить больничный

Чтобы получить е-больничный, необходимо прийти на прием к врачу, который создаст электронный вывод о временной нетрудоспособности в Реестре и заверит его КЭПом.

Пациенту об этом сообщит система E-health, откуда за несколько секунд больничный попадет в Реестр Пенсионного фонда.

Внимание! О больничном надо сообщить работодателю. Закрывается электронный больничный тоже в электронном режиме.

Там сформируется электронный листок нетрудоспособности – именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент получит сообщение на телефон.

При этом ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. В базу попадает только информация, необходимая для получения выплат от Фонда социального страхования.

Документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Мы максимально упрощаем бюрократию в этом вопросе. И мы говорим о том, что пациент должен контактировать со своим врачом. Все это происходит достаточно быстро и подвинуто".

Добавим, что отказаться от бумажных больничных в Украине планировали с 1 сентября, однако процесс отложили.