Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал, как будет работать е-больничный. Он считает, что "это реально успех" и это грандиозный масштабный проект.
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По словам министра, в целом в Украине приблизительно 3 150 учреждений здравоохранения, которые выдают больничные, а 2 991 заведение генерирует электронные больничные.
Как получить больничный
- Чтобы получить е-больничный, необходимо прийти на прием к врачу, который создаст электронный вывод о временной нетрудоспособности в Реестре и заверит его КЭПом.
- Пациенту об этом сообщит система E-health, откуда за несколько секунд больничный попадет в Реестр Пенсионного фонда.
- Там сформируется электронный листок нетрудоспособности – именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент получит сообщение на телефон.
- При этом ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. В базу попадает только информация, необходимая для получения выплат от Фонда социального страхования.
- Документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Мы максимально упрощаем бюрократию в этом вопросе. И мы говорим о том, что пациент должен контактировать со своим врачом. Все это происходит достаточно быстро и подвинуто".
Добавим, что отказаться от бумажных больничных в Украине планировали с 1 сентября, однако процесс отложили.