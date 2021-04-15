В больнице имени Мечникова продолжают спасать больных с COVID-19. У каждого из них своя история. Недавно медики спасли супругов – мужчина и женщина рядом лежали в реанимации из-за коронавируса.

Из-за осложнений коронавируса супруги из Желтых Вод оказались в одной реанимационной палате. Пара прожила вместе 35 лет.

К теме Молодежь в реанимации и 5 тонн кислорода в сутки: киевские медики крайне истощены из-за пандемии

В каком состоянии поступили пациенты:

Первым заболел Николай. Его легкие были поражены на 70%, а сатурация упала до 80%.

Его жену Нелю доставили в больницу с похожими симптомами через 2 дня.

При поступлении ее показатели ферритина в крови достигли рекордных 3500 мг/л. Существовала угроза, что ее почки откажут.

Медик Владимир Дубина вместе с профессором предложил комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором JAK1. Новая методика лечения коронавируса, к счастью, помогла супругам.

Николай и Неля пролежали рядом в реанимации целых 8 дней. Врач рассказал, что состояние пациентов было настолько тяжелым, что они не распознавали друг друга.

Сейчас их уже переводят в палату интенсивной терапии. Супругам все еще нужна помощь кислородного концентратора, но самый тяжелый период болезни позади. Пара, очевидно, в хорошем настроении, ведь показывает врачам фото своих детей и внуков.

Будем всегда с тобой вместе, мы даже болеем одинаково,

– сказал Николай своей жене.

Сергей Рыженко добавил, что ситуация с коронавирусом в области остается напряженной. Только в течение минувшей ночи в реанимацию поступили 8 пациентов с COVID-пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области по состоянию на 15 апреля