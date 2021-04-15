"Всегда с тобой вместе": 8 дней пожилые супруги боролись за жизнь в реанимации Днепра
В больнице имени Мечникова продолжают спасать больных с COVID-19. У каждого из них своя история. Недавно медики спасли супругов – мужчина и женщина рядом лежали в реанимации из-за коронавируса.
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
Из-за осложнений коронавируса супруги из Желтых Вод оказались в одной реанимационной палате. Пара прожила вместе 35 лет.
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В каком состоянии поступили пациенты:
- Первым заболел Николай. Его легкие были поражены на 70%, а сатурация упала до 80%.
- Его жену Нелю доставили в больницу с похожими симптомами через 2 дня.
- При поступлении ее показатели ферритина в крови достигли рекордных 3500 мг/л. Существовала угроза, что ее почки откажут.
Медик Владимир Дубина вместе с профессором предложил комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором JAK1. Новая методика лечения коронавируса, к счастью, помогла супругам.
Николай и Неля пролежали рядом в реанимации целых 8 дней. Врач рассказал, что состояние пациентов было настолько тяжелым, что они не распознавали друг друга.
Сейчас их уже переводят в палату интенсивной терапии. Супругам все еще нужна помощь кислородного концентратора, но самый тяжелый период болезни позади. Пара, очевидно, в хорошем настроении, ведь показывает врачам фото своих детей и внуков.
Будем всегда с тобой вместе, мы даже болеем одинаково,
– сказал Николай своей жене.
Сергей Рыженко добавил, что ситуация с коронавирусом в области остается напряженной. Только в течение минувшей ночи в реанимацию поступили 8 пациентов с COVID-пневмонией.
Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области по состоянию на 15 апреля
- С начала пандемии в регионе обнаружили 106 тысяч больных коронавирусом. Из них 606 за минувшие сутки.
- 81 270 человек уже преодолели болезнь. Впрочем, из жизни ушли 2745 горожан. Со вчерашнего дня в области умерло еще 28 инфицированных.
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