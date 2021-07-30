1/10 дозы Moderna

Исследователи использовали вакцину Spikevax от Moderna. К слову, внутрикожная вакцинация дробными дозами ранее изучалась как стратегия экономии вакцин против гриппа, бешенства, гепатита A и B, кори и АКДС.

К теме В Pfizer призвали делать третью прививку: говорят, может защитить от Дельты до 100 раз лучше

Сейчас Spikevax (Moderna) вводят внутримышечно двумя дозами по 100 мкг с интервалом между ними около месяца.

Детали испытания

Теперь же ученые протестировали эффективность 1/10 дозы Moderna против коронавируса. Испытания провели с участием здоровых взрослых 18 – 30 лет (средний возраст 25 лет).

9 участников получили 10 мкг под кожу на 1 и 29 день. После отслеживания побочных реакций еще 29 участников распределили на две группы – для получения 20 мкг под кожу или внутримышечно.

Эффективность вакцины, введенной таким методом

Определялась концентрация нейтрализующих антител на 43-й день после второй дозы. Результаты сравнивали с людьми, которые переболели коронавирусом, с вакцинированными обычным методом.

Побочные реакции в зависимости от метода введения инъекций:

Побочные реакции после внутрикожной инъекции были умеренными.

В группе с 20 мкг системные реакции были более частыми, но все же хорошо переносились.

У всех участников отмечены "значительно более высокие" концентрации антител, чем у переболевших.

Уровень антител, которые формировала вакцина: 1 696 – для внутрикожных с 10 мкг,

1 406 – для внутримышечных с 20 мкг,

2 057 – для внутрикожных с 20 мкг. При этом титры были на уровне 107 у переболевших и 1 558 – у вакцинированных обычным методом.

Внутрикожные дозы по 10 и 20 мкг хорошо переносятся, безопасны и ведут к стойкому ответу антител у здоровых взрослых в возрасте 18 – 30 лет, и такую схему можно использовать для экономии запасов вакцины,

– заключили исследователи.

Вакцина эффективна даже в малых дозах / Инфографика medrxiv

Отметим, что ученые проведут дополнительные исследования антительного и Т-клеточного иммунитета после внутрикожной вакцинации – это обеспечит больше данных о стойкости и продолжительности иммунного ответа.

Справка! Эффективность вакцины определяется не уровнями антител, а тем, как она защищает от инфекции/болезни/смерти, хотя определенная корреляция между титрами и защитой есть.