Физическая активность может быть ключевой в лечении. Новое западное исследование показывает, что быстрая ходьба – всего 15 минут в день – может спасти многих женщин, борющихся с этим состоянием. Однако некоторые тяжелые случаи все еще могут нуждаться в традиционной медицинской помощи.

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Как поможет бег и ходьба

В исследовании говорится, что послеродовая депрессия может оказать серьезное влияние на психическое здоровье женщины, а также на развитие ребенка. Становится труднее заботиться о себе и, соответственно, о своем ребенке.

В новом исследовании проанализировали данные 5 исследовательских проектов с участием 242 участников. Специалисты пришли к выводу, что женщинам рекомендовано ходить с "умеренной интенсивностью" от 90 до 120 минут в неделю, чтобы уменьшить симптомы депрессии.

Прогулки вполне доступны, и это здорово, что вы можете делать это со своим ребенком. Если выходить 3 – 4 раза в неделю на полчаса или даже 15 минут, наши выводы показывают, что это может очень сильно изменить ваше самочувствие.

– отметили исследователи.

Так что ходьба привела к клинически значимому уменьшению симптомов послеродовой депрессии. Более того, эти улучшения оставались даже через 3 месяца после того, как матери прекратили это делать.

Барьеры для лечения

Подчеркнули, что существует много давних барьеров для доступа к лечению, а пандемия только усугубила ситуацию. Ходьба обеспечивает определенное лечение, которое обходит многие из этих барьеров.

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Чем послеродовая депрессия отличается от "бэби-блюза"

Впрочем, не стоит путать понятие "бэби-блюза" с послеродовой депрессией. Депрессия может вызвать сильные перепады настроения, истощения и даже безнадежности.

Ученые отметили, что около 23% новоиспеченных матерей в Канаде испытывают некоторые из этих симптомов.

испытывают некоторые из этих симптомов. В то время как недавние исследования в Европе и Азии показывают, что во время пандемии COVID-19 эта цифра выросла почти до 30%.