Всего 6% украинцев доверяют китайской вакцине против COVID-19, – опрос
Большинство украинцев, а именно 63% считают, что вакцинация против коронавируса нужна, ибо это вырабатывает коллективный иммунитет и поможет преодолеть эпидемию. Также 86% украинцев считают эпидемию – "реальной угрозой".
Источник: Харьковский институт социальных исследований
Не готовы вакцинироваться больше – 47%, а 13% – еще не определились. Опрос проводили в декабре 2020 года накануне большой кампании по вакцинации от коронавируса в мире.
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Почему украинцы боятся вакцинироваться
Вероятно, такое доверие к вакцинам может быть из-за того, что 50% опасаются возможных побочных эффектов, 43% – опасности из-за скорости разработки, 22% – несоблюдения условий хранения и перевозки.
Также, исследование выявило, что 43% считают, что вакцина может быть опасной, "потому что делалась очень быстро".
Компания, которая производит вакцину в приоритете
- Больше всего украинцы доверяют вакцинам, изготовленным в США, Бельгии и Великобритании.
- Тогда как 18% опрошенных вообще не доверяют ни одним производителям вакцин.
- России, как стране производителю вакцин, доверяют 12% опрошенных.
- В то время как Китаю – 6%, с чьим производителем правительство Украины уже заключило договор на поставку вакцины CoronaVac.
- Потенциальной вакцине, что могла бы быть произведенной в Украине доверяют 6,8% украинцев.
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