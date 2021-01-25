Большинство украинцев, а именно 63% считают, что вакцинация против коронавируса нужна, ибо это вырабатывает коллективный иммунитет и поможет преодолеть эпидемию. Также 86% украинцев считают эпидемию – "реальной угрозой".

Источник: Харьковский институт социальных исследований

Не готовы вакцинироваться больше – 47%, а 13% – еще не определились. Опрос проводили в декабре 2020 года накануне большой кампании по вакцинации от коронавируса в мире.

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Почему украинцы боятся вакцинироваться

Вероятно, такое доверие к вакцинам может быть из-за того, что 50% опасаются возможных побочных эффектов, 43% – опасности из-за скорости разработки, 22% – несоблюдения условий хранения и перевозки.

Еще 10% украинцев боятся прививки из-за конспирологии – считают, что вакцинирование – это скрытая чипизация.

Также, исследование выявило, что 43% считают, что вакцина может быть опасной, "потому что делалась очень быстро".

Компания, которая производит вакцину в приоритете

Больше всего украинцы доверяют вакцинам, изготовленным в США, Бельгии и Великобритании.

Тогда как 18% опрошенных вообще не доверяют ни одним производителям вакцин.

России, как стране производителю вакцин, доверяют 12% опрошенных.

В то время как Китаю – 6%, с чьим производителем правительство Украины уже заключило договор на поставку вакцины CoronaVac.

Потенциальной вакцине, что могла бы быть произведенной в Украине доверяют 6,8% украинцев.

Справка: для исследования было проведено 1500 face-to-face интервью с помощью случайной выборки в 41 населенном пункте различного размера, что презентовали 5 макрорегионов Украины (Восток, Запад, Юг, Север, Центр).