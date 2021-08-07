Статистика прививок за сутки

В частности, одну дозу получили 101 550 человек полностью привиты – 69 052 человека. Это означает, что они получили всего две дозы прпараты.

Внимание COVID-19 в Украине: более тысячи инфицированных, 16 умерли

В течение суток работали:

  • 911 мобильных бригад;
  • 2705 ​​пунктов прививки;
  • 316 центров вакцинации.

Сколько прививали целом

С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем провели 6 408 308 прививок.

COVID-вакцинация в Украине и почему это важно

  • Сейчас в стране выросли темпы вакцинации – за предыдущую неделю провели на 15% больше прививок, чем неделей ранее. В среднем это 117 тысяч прививок. Последние 3 дня фиксируют примерно 167 - 170 тысяч вакцинированных в сутки.
  • Впрочем показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 50% населения. Вместе с тем, в Украине – только 9,5%.
  • Вакцинация является важной и нужной, ведь в части областей Украины растет уровень госпитализации больных коронавирусом.