Всего более 4 миллионов вакцинированных: сколько украинцев привили против COVID-19 за сутки

Еще один рекорд. Со вчерашнего дня, 6 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 170 602 человека. Всего прививки получили более 4 миллионов человек с начала капании по вакцинации населения.

Статистика прививок за сутки

В частности, одну дозу получили 101 550 человек полностью привиты – 69 052 человека. Это означает, что они получили всего две дозы прпараты.

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В течение суток работали:

911 мобильных бригад;

2705 ​​пунктов прививки;

316 центров вакцинации.

Сколько прививали целом

С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем провели 6 408 308 прививок.

COVID-вакцинация в Украине и почему это важно