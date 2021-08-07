Всего более 4 миллионов вакцинированных: сколько украинцев привили против COVID-19 за сутки
7 августа 2021 , 08:55Читати новину українською
Источник:Минздрав
Еще один рекорд. Со вчерашнего дня, 6 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 170 602 человека. Всего прививки получили более 4 миллионов человек с начала капании по вакцинации населения.
Статистика прививок за сутки
В частности, одну дозу получили 101 550 человек полностью привиты – 69 052 человека. Это означает, что они получили всего две дозы прпараты.
Внимание COVID-19 в Украине: более тысячи инфицированных, 16 умерли
В течение суток работали:
- 911 мобильных бригад;
- 2705 пунктов прививки;
- 316 центров вакцинации.
Сколько прививали целом
С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общем провели 6 408 308 прививок.
COVID-вакцинация в Украине и почему это важно
- Сейчас в стране выросли темпы вакцинации – за предыдущую неделю провели на 15% больше прививок, чем неделей ранее. В среднем это 117 тысяч прививок. Последние 3 дня фиксируют примерно 167 - 170 тысяч вакцинированных в сутки.
- Впрочем показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 50% населения. Вместе с тем, в Украине – только 9,5%.
- Вакцинация является важной и нужной, ведь в части областей Украины растет уровень госпитализации больных коронавирусом.